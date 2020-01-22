كلوب عن هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر يونايتد: كان على متن دراجته

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الأربعاء، على الهدف الذي سجله اللاعب المصري محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد الأحد، مشيرا إلى أن الأخير "ركب دراجته" عندما مرر له الحارس البرازيلي أليسون بيكر الكرة.

وقال كلوب حول الهدف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ولفرهامبتون: "لقد كان أول من أدرك أنه لم يكن متسللا وكان على متن دراجته عندما ركل أليسون الكرة إلى هناك، لقد كانت تمريرة إلى الموقع الصحيح تمام".

وأضاف المدرب الألماني قائلا عن أليسون بيكر وصلاح: "نعم يعرفان بعضهما جيدا فقد لعبا معا في روما ومن اليوم الأول يطالب صلاح بهذه الكرات ولطالما أراد أليسون القيام بذلك لكنه لم يمتلك الوقت أو الفرصة لفعل ذلك، وقد نجحت هذه اللقطة في مباراة اليونايتد لأن الفريق كان مدافعا من أجل تسجيل هدف".

وكان قد وقع اللاعب المصري على هدفه الأول في مرمى مانشستر يونايتد منذ قدومه إلى صفوف "الريدز" وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني في "كلاسيكو إنجلترا" ليطلق رصاصة الرحمة على الغريم التقليدي.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين نظيفين ليوسع الفريق الأحمر الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 16 نقطة ليقترب بشكل كبير من حسم لقب الدوري.