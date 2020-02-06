دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، اعتزامها تنظيم واحد من أغلى سباقات الخيول، حيث يصل إجمالي جوائزه 29.2 مليون دولار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، المُنظم للحدث في 29 فبراير/شباط الجاري، إن "كأس السعودية" العالمي لسباقات الخيل في دورته الأولى، من شأنه أن ينقل للعالم المشهد الحضاري الذي تعيشه المملكة، ليس على المستوى الرياضي فحسب، بل على جميع الأصعدة، كما سيعكس صورة مجتمعنا النابض بالحياة، والاقتصاد المزدهر والتقدم في شتى المجالات التي تضمنتها رؤية 2030.

وأضاف الأمير بندر بن خالد الفيصل، في مؤتمر صحفي بالرياض، إن أفضل الخيل والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم سيشاركون في أول سباق دولي بهذا الحجم يقام في السعودية، لافتا أن جوائز "كأس السعودية" هي الأعلى على مستوى السباقات المماثلة في العالم، فقيمتها 29.2 مليون دولار.

وأشار رئيس نادي الفروسية إلى أن كل سباق من السباقات الدولية الثمانية في يوم "كأس السعودية" سيشهد مشاركة اثنين من خيل السباقات السعودية، منها الجواد Mucho Gusto العائد للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، الذي سيشارك في سباق 1800 متر، بعد فوزه الأخير في بطولة كأس العالم للبيغاسوس من الدرجة الأولى في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ورأى الأمير بندر بن خالد الفيصل "كأس السعودية" المقبل بأنه سيكون بداية لعهد جديد في تاريخ هذه الرياضة في المملكة، ما يسهم في وضعها في المكان المناسب على خارطة الرياضات العالمية.

وسينضم سباق "كأس السعودية" مع تنظيمه إلى قائمة أغلى سباقات الخيل في العالم، والتي يأتي على رأسها حاليا بطولة "كأس بيغاسوس العالمي"، وفي المركز الثاني بطولة "كأس دبي العالمي".

وفيما يلي يمكنكم التعرف على بعض أغلى سباقات الخيل في العالم وقيمة جوائزها:

1. كأس بيغاسوس العالمي، الولايات المتحدة الأمريكية

كان كأس "كأس بيغاسوس العالمي" أغلى سباق خيل في عام 2018، مع جائزة بلغت قيمتها 16 مليون دولار. حيث حصل الرابح في المركز الأول على 7 ملايين دولار.

2. كأس دبي العالمي، الإمارات العربية المتحدة

بلغت قيمة جائزة "كأس دبي العالمي" 12 مليون دولار، حيث حصل الرابح في المركز الأول على 7.2 مليون دولار.

3. ذا إيفيريست، أستراليا

يعتبر أغلى سباق في أستراليا، حيث بلغت قيمة الجائزة العام الماضي، 10 ملايين دولار، حيث حصل الرابح في المركز الأول على 4.5 مليون دولار.

4. كأس بريدرز، الولايات المتحدة الأمريكية

يُعتبر ثاني أغلى سباق في أمريكا الشمالية، حيث تبلغ قيمة جائزته 6 مليون دولار.

5. جائزة قوس النصر، فرنسا

بطولة قوس النصر هو أغلى سباق خيل في أوروبا، حيث تبلغ قيمة الجائزة 5.6 مليون دولار، ويحصل الرابح في المركز الأول على 3.2 مليون دولار.