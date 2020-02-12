دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الصحفي السعودي فيصل عطا، الأربعاء، على حملة يشهدها موقع تويتر ضده، إذ تتهمه بعض جماهير نادي النصر بـ"الخيانة" وتدعي أنه سرب معلومات لفريق السد القطري حول وجود لاعب في "العالمي" لا يسمح له باللعب.

فبعد أن انتشر وسم "إعلامي خاين لبلاده" والذي تعرض فيه الإعلامي السعودي لهجوم شديد من قبل بعض الجماهير السعودية التي قالت إنه سرب معلومات لنادي السد حول عدم قانونية مشاركة أحد لاعبي النصر بمباراة الثلاثاء، رد عطا بتغريدة عبر صفحته على تويتر.

وقال الصحفي السعودي في التغريدة: "تم رصد عدد من التغريدات التي طالتني بالإساءة الشخصية لي أو لعائلتي، ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، كل من خوّن واتهم سيجد من يردعه، فنحن في بلد عظيم قائم على تشريعات وأنظمة تكفل حق كل مواطن".

وكان قد نشر عطا تغريدة بعد أ، بدأ الهجوم عليه الثلاثاء، قال فيها: "أم زكي تتقن تصرفاتها بحرفية عالية، تمرر بضاعتها الفاسدة ولا يصدقها إلا صديقاتها من نساء الحارة، حب الوطن والانتماء له لا تزيحه تشكيكات ولا تلونه انتماءات يا أرباب التلون"، على حد تعبيره.

وذلك في إشارة إلى المسلسل السوري الشهير باب الحارة، وشخصية إم زكي التي أدتها الفنانة السورية هدى شعراوي.

يذكر أن النصر كان قد تعادل بهدف لمثله مع السد في مستهل مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع: