دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- للمرة الثالثة، حقق منتخب لبنان لكرة السلة، بطولة الملك عبدالله الثاني الودية في نسختها التاسعة، بعد تغلبه على منافسه الأردني.

وجاء فوز منتخب لبنان على الأردن بفارق 3 ثلاث نقاط في الشوط الرابع الحاسم من المباراة (71- 68)، فيما كانت نتيجته في بقية الأشواط 18- 24، 37- 35، 50- 49.

وشهدت المباراة حضورًا كبيرًا من مُشجعي المنتخب الأردني في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين الرياضية في العاصمة الأردنية عمان.

وفي عامي 2005 و2006، أحرز لبنان لقب البطولة.

من جانبها، قالت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان، إن "فوز منتخبنا لكرة السلة في الأردن، وشكرًا للأبطال الذين ساهموا في رفع اسم بلدنا عاليًا"، فيما شكرت الحكومة الأردنية على تعاونها، وأثنت على حسن ضيافة الاتحاد الأردني لكرة السلة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.