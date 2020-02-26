أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- احتج مشجعو نادي بايرن ميونيخ الألماني مُجددًا على أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا، فيما حقق فريقهم فوزًا ساحقًا على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، الثلاثاء.

ورفع مشجعو بايرن لافتة خلال مباراة الذهاب في دور الستة عشر الأخيرة في لندن، للاعتراض على ذلك.

"20 مبالغة"، هي إشارة إلى الحملة التي أطلقها في إنجلترا اتحاد أنصار كرة القدم للأندية للحد من أسعار التذاكر لأنصارها الزائرين مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا (26 دولارًا).

في أغسطس / آب، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، أنه توصل إلى اتفاق مع الأندية للحد من أسعار التذاكر لمشجعي الفريق الضيف في دوري الأبطال ودوري أوروبا هذا الموسم.

وينص الاتفاق على أن تكلفة تذاكر السفر خارج المنزل بحد أقصى 70 يورو (76 دولارًا) في دوري الشامبيونزليغ و45 يورو (49 دولارًا) في دوري أوروبا.

وقال أليكساندر شيفرن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "المشجعون شريان الحياة في اللعبة، ويجب أن يحصل الذين يتابعون فرقهم في المبارايات الخارجية على تذاكر بسعر معقول، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة التي تحملوها بالفعل مقابل رحلتهم".

وأضاف شيفرن: "من خلال تحديد أسعار التذاكر، نريد أن نتأكد من أنه لا يزال بإمكان المعجبين بالسفر إلى المنافسات، ولعب دورهم في جعل الأجواء داخل ملاعب كرة القدم مميزة للغاية".

ونظم مشجعو بايرن ميونيخ احتجاجًا مشابهًا خلال تعادل فريقهم في دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر أمام ليفربول الإنجليزي على ملعب الأنفيلد الموسم الماضي.

كما عبر أنصار النادي الألماني عن استيائهم من سعر حضور مبارايات كرة القدم الأوروبية خلال دوري أبطال أوروبا ضد أندرلخت البلجيكي في 2017 وأرسنال الإنجليزي في 2015.