برلين، ألمانيا (CNN)-- أعلن كريستيان سيفرت، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، بوندزليجا، الخميس، استئناف منافسات الدوري الألماني يوم السبت 16 مايو أيار الجاري.

وأضاف سيفرت، في مؤتمر صحفي، أن بروسيا دورتموند سيلاقي شالكة في أولى مباريات استئناف الدوري الألماني.

كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أعلنت استئناف منافسات الدوري الألماني في منتصف مايو أيار الجاري، في ظل قيود صارمة بدون جماهير، في إطار إجراءات البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتبلغ أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ألمانيا أكثر من 168 ألف حالة إصابة، فيما وصلت أعداد الوفيات، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى 7277 حالة وفاة.

وبدأت ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، إجراءات تدريجية للتخفيف من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا.