مدرب ليفربول بعد العودة للتدريبات: أشعر وكأنه أول يوم لي في المدرسة

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الأربعاء، عن شعوره بعد العودة للتدريبات، إثر التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، واصفا الأمر بأنه يشبه "أول بوم في المدرسة".

وقال كلوب في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لليفربول عبر موقع تويتر: "استيقظت في وقت مبكر مقارنة ببقية الأيام، وبعد ذلك أدركت أنه اليوم الأول".

وتابع المدرب الألماني للريدز قائلا: "شعرت وكأنه أول يوم لي في المدرسة"، في إشارة إلى سعادته الغامرة بالعودة للتدريبات.

وعاد لاعبو ليفربول للتدريبات الأربعاء لأول مرة منذ آخر مباراة لهم في 11 مارس/أذار الماضي أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وظهر عدد من لاعبي الفريق بروح معنوية جيدة وكان على رأسهم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك ومواطنه جورجينيو فاينالدوم والحارس البرازيلي أليسون بيكر والظهير الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد.

ومن المتوقع أن يعود الدوري الإنجليزي مطلع يونيو/حزيران المقبل، لكن الخطة التي وضعتها رابطة المحترفين الإنجليزية للعودة تواجه اعتراضات عدة من قبل عدد من لاعبي ومدربي الفرق الإنجليزية وعلى رأسهم نادي واتفورد القريب من مراكز الهبوط.