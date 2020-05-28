استئناف منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم في 17 يونيو المقبل

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليغ، منافسات الموسم الجاري (2019/ 2020)، بدون جمهور ابتداءً من 17 يونيو حزيران المقبل، وفقًا لتقارير متعددة لصحف وقنوات تليفزيونية بريطانية.

الإعلان جاء بالتزامن مع اجتماع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، والذي لا يزال جاريًا.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن يوم الأربعاء 17 يونيو حزيران المقبل، سيشمل مبارتين مع الفرق الأربعة التي لعبت مباراة واحدة أقل من الفرق الـ 16 الأخرى في الدوري الإنجليزي.

وسيواجه أرسنال مانشستر سيتي، كما سيواجه أستون فيلا شيفيلد يونايتد، في أولى أيام منافسات الدوري الإنجليزي بعد عودته في 17 يونيو حزيران، حيث تم تعليق منافسات الدوري في أعقاب تفشي فيروس كورونا في بريطانيا في 13 مارس آذار الماضي.

وستبدأ قائمة المباريات الكاملة في نهاية الأسبوع من 19 إلى 21 يونيو حزيران المقبل.

ويتصدر فريق نادي ليفربول، الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قبل تعليقه، فيما يحتاج إلى الفوز بمبارتين فقط لحسم بطولة الدوري الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا.