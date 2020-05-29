استئناف مباريات الموسم الحالي من الدوري الإيطالي في 20 يونيو

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)—قررت الحكومة الإيطالية، الخميس، استئناف مباريات الموسم الحالي من بطولة دوري كرة القدم للمحترفين في البلاد، بداية من 20 يونيو حزيران المقبل.

وبعد اجتماع مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أعطى وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا الضوء الأخضر لاستئناف مباريات الموسم الحالي المتبقية، بعد انقطاع دام أكثر من 3 أشهر.

وعقب القرار، قال سبادافورا إنه استشار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي أعرب عن ترحيبه بالاتفاق.

كما تمت الموافقة على استمرار مسابقة كأس إيطاليا. ويمكن لعب المباريات الثلاثة المتبقية في الأسبوع قبل انطلاق الدوري الإيطالي.

وإذا ما أخذت جائحة فيروس كورونا منعطفًا جديدًا سيئا في إيطاليا، يقول اتحاد كرة القدم إنه سيعلق الموسم مرة أخرى. وإذا كان هذا هو الحال، فإن الاتحاد إما أن يعقد مباراة فاصلة أو يجمد الترتيب لتحديد بطل.

وفي بيان نُشر على الموقع الرسمي للبطولات، نُقل عن رئيس دوري الدرجة الأولى باولو دال بينو قوله: "أشكر الوزير سبادافورا وموظفيه. لقد واجهنا بثبات وعزم وروح خدمة فترة استثنائية ومعقدة ومليئة بالعقبات والضغوط".

وأضاف بينو: "نعمل دائمًا نحو شىء واحد، خير كرة القدم والدفاع عن مستقبلها، وهذا يعني أن يكون الدوري الإيطالي أكثر بطولة جميلة في العالم. بهذه الروح فقط سنتمكن من إرضاء شغف وحماس الملايين من المشجعين الذين يتابعون رياضتنا".