دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مايكل جوردن، أسطورة كرة السلة الأمريكية، عن تعهده بالتبرع بنحو 100 مليون دولار إلى المنظمات العاملة ضمن معركة المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية.

وجاء إعلان مايكل جوردن في وقت تجتاح مظاهرات الولايات المتحدة والعالم، بعد وفاة الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة في مدينة مينابوليس، بمساعدة 3 ضباط آخرين.

وقال مايكل جوردن وعلامته التجارية، في بيان عبر تويتر، إنه سيقدم 100 مليون دولار أمريكي إلى المنظمات التي تكرس عملها لتعزيز المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية وزيادة فرص الحصول على التعليم، وذلك على مدار السنوات العشر المقبلة.

وأكد البيان أن "حياة السود مُهمة"، مُضيفا: "هذا ليس بيانًا مثيرًا للجدل (لكنه) حتى يتم القضاء تمامًا على العنصرية المتأصلة التي تسمح لمؤسسات بلادنا بالفشل، سنظل ملتزمون بحماية وتحسين حياة السود".

وجوردن، البالغ من العمر 57 عامًا، من مواليد شيكاغو، وصاحب العلامة التجارية التي تحمل اسمه، وتتبع شركة Nike، عملاق الأحذية التي خصصت في وقت سابق من يوم الجمعة 40 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم مجتمع السود.

وفي بيان له تعليقا على وفاة جورج فلويد، يوم الاثنين، قال جوردن: "إنني حزين للغاية وآلم حقا وغاضب... أرى وأشعر بألم الجميع وغضبهم وإحباطهم. أقف مع أولئك الذين ينددون بالعنصرية المتأصلة والعنف تجاه الأشخاص الملونين في بلدنا. لدينا ما يكفي".

ويواجه ضابط الشرطة ديريك شوفين اتهامات بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية، بعدما تسبب في قتل جورج فلويد، الذين مقيد اليدين عندما ضغط شوفين بركبته على رقبته لأكثر من 8 دقائق، بينما كان الضحية يتوسل بأنه لا يستطيع التنفس.