دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد ياسين اقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نشر تقرير بعنوان "دعواتها ’تؤخذ بعين الاعتبار‘.. البريميرليغ يتجاوب مع خطيبة خاشقجي بموضوع استحواذ بن سلمان على نيوكاسل"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

من جهتها أعادت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، نشر التقرير الذي أعدته قناة الجزيرة القطرية نقلا عن صحيفة "تلغراف" البريطانية، وجاء فيه أنه وفي "رسالة أُطلعت عليها صحيفة تلغراف، تجاوب رئيس البريميرليغ ريتشارد ماسترز، مؤكدا أن دعوات جنكيز ستؤخذ بعين الاعتبار بشكل كامل مبديا تعاطفه مع قضيتها".

وأضاف ماسترز وفقا للرسالة التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل، أنه "متعاطف بشكل كبير" مع جنكيز، لكنه لن يلتقيها لأن القواعد لا تسمح بذلك"، موضحا: "لا أستطيع تزويدكم بأي معلومات إضافية لأن عملياتنا سرية وخاصة جدا، وستبقى كذلك، ولهذا لن أستطيع الاجتماع بموكلتك، ولكنني أوكد أن دعواتها تؤخذ بعين الاعتبار بشكل كامل في تقييمنا".

ويذكر أن خديجة جنكيز، طالبت نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بإعلاء "القيم الأخلاقية" في ظل أنباء حول الاستحواذ المحتمل لصندوق الاستثمار السعودي الذي يرأسه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على النادي، وذلك في حوار مع الإذاعة الخامسة التابعة لـBBC.