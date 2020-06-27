أريين روبن.. النجم الهولندي يتراجع عن الاعتزال ويعود لفريقه السابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي غرونينغين الهولندي التعاقد مع اللاعب الهولندي المتراجع عن الاعتزال، أريين روبن، السبت، ليعود إلى الفريق الذي بدأ مشواره في أكاديميته.

ونشر النادي الهولندي صورة روبن بقميصه، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ليعلن عودة النجم الذي تخرج من أكاديميته بعد أن انضم إليها في عمر الـ12.

من جانب، أعرب الجناح الهولندي "الطائر" عن سعادته بالعودة لفريقه السابق مشيرا إلى أنه استمع إلى نداء الجماهير بـ"الاستماع لصوت قلبه" والعودة عن قرار الاعتزال.

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وكان قد أعلن روبن اعتزاله كرة القدم عام 2019 بعد 18 عاما قضاها في عالم كرة القدم حقق فيها العديد من الألقاب على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا.