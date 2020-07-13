إلغاء حظر لعب مانشستر سيتي في مسابقات كرة القدم الأوروبية

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ألغت محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، الحظر المفروض لمدة عامين على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في منافسات كرة القدم الأوروبية، بعد فوز النادي بدعوى الاستئناف المقدمة منه أمام المحكمة ضد قرار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم.

وبموجب قرار المحكمة، فإن النادي سيكون قادرًا على اللعب في مسابقات كرة القدم الأوروبية ابتداءً من الموسم المقبل بعد أن تم حظره أصلاً من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA ، لمدة موسمين (2020-21)، و(2021-22).



وعوقب السيتي في البداية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في فبراير شباط الماضي 2020، بسبب "الانتهاكات الجسيمة" لترخيص النادي ولوائح اللعب النظيف المالي .

وفي بيان صدر يوم الاثنين، ذكرت محكمة التحكيم الرياضي، أن "الرسوم المتعلقة بأي إخفاء غير شريف لتمويل الأسهم كانت انتهاكات أكثر وضوحًا من عرقلة تحقيقات CFCB ، فليس من المناسب فرض حظر".

وتم تغريم النادي في الأصل 32.5 مليون دولار من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتم تخفيض هذا المبلغ في وقت لاحق من محكمة التحكيم الرياضي إلى 11.3 مليون دولار.



ويعد دوري أبطال أوروبا، وهو أغنى منافسة في كرة القدم الأوروبية، الكأس الرئيسية الوحيدة التي لم يفز بها حتى الآن المدرب بيب جوارديولا خلال فترة وجوده في السيتي.