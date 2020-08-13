دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان، إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ"، وذلك بعد الفوز فريق أتلانتا الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت في منافسات دور الثمانية للبطولة، مساء الأربعاء، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

سيطر الفريق الإيطالي على مجريات الأمور في أغلب أوقات المباراة، لكنه لم يتمكن سوى من تسجيل هدف وحيد من خلال باشليتش في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

ولم يتمكن بطل فرنسا من إحراز هدف التعادل سوى في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق ماركينيوس، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي بدل الضائع أحرز موتينغ هدف الفوز من تمريرة مهاجم الفريق كيليان إمبابي.

وتأهل باريس جان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ 25 عامًا، حيث كان آخر ظهور له في هذا الدور من منافسات البطولة العريقة، في موسم (1994- 1995)، عندما تخطى برشلونة، في دور ربع النهائي، قبل أن يودع البطولة في نصف النهائي، أمام ميلان الإيطالي.

ويواجه بطل الدوري الفرنسي، الفائز من لقاء لايبزيج الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني، في دور نصف النهائي، في 18 أغسطس الجاري.

ويلتقي برشلونة الإسباني ببايرن ميونخ في مباراة صعبة تقام يوم الجمعة 14 أغسطس آب الجاري، فيما يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بليون الفرنسي السبت المقبل 15 أغسطس آب الجاري، لتحديد طرفي المباراة الثانية في منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.