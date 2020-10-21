بعد وصوله للمئوية.. ما ترتيب محمد صلاح على قائمة هدافي ليفربول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل النجم المصري، محمد صلاح، إلى هدفه رقم 100 مع ليفربول منذ انضمامه لصفوف الفريق عام 2017، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني لفريقه في ديربي "ميرسي سايد" السبت، أمام إيفرتون.

صفحة ليفربول الرسمية على موقع فيسبوك، كشفت أن النجم المصري صار يحتل المركز الـ17 في قائمة هدافي الفريق عبر التاريخ، بهذا الهدف.

ومن المتوقع أن ينجح النجم المصري بتحسين مركزه على قائمة الهدافين، في حال تسجيله 8 أهداف أو أكثر هذا الموسم ليتجاوز الأسطورة جون بارنز وربما ينجح حتى في تخطي جاك بالمر صاحب الـ110 أهداف.

وسيواجه "الريدز" أياكس أمستردام الهولندي، الأربعاء، في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، ومن المنتظر أن يشارك الفعرون المصري في هذه المباراة سعيا لزيادة حصيلته التهديفية.