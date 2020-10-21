شختار الأوكراني يوجه ثلاث ضربات لريال مدريد قبل "كلاسيكو إسبانيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى ريال مدريد ضربة موجعة في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر بثلاثية مقابل هدفين أمام ضيفه شختار دونيتسك الأوكراني، الأربعاء.

وعلى أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" تقدم الضيوف عبر البرازيلي ماتيوس مارتينس، عند الدقيقة 29، قبل أن يضيف الفرنسي رافائيل فاران الهدف الثاني لشختار بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 33.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق، سجل الإسرائيلي مانور سولومون الهدف الثالث للفريق الأوكراني، لينتهي الشوط بثلاثية نظيفة للريال.

وفي الشوط الثاني، قلص الكرواتي لوكا مودريتش الفارق للريال عند الدقيقة 54، قبل أن يسج البديل البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهدف الثاني للملكي عند الدقيقة 59، لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدفين للضيوف.

وبهذه النتيجة، تصدر شختار المجموعة الثانية بـ3 نقاط وتذيل الريال المجموعة قبل مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا مونشنغلادبخ الألماني.

وستشكل هذه الهزيمة ضربة معنوية للفريق الملكي الذي يستعد لمواجهة غريمه التقليدي، برشلونة، في 24 أكتوبر/تشرين أول الجاري في "كلاسيكو إسبانيا".