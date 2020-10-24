دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز ريال مدريد على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني.

كانت الدقائق الأولى من المباراة، التي لُعبت على ملعب كامب نو، حيث معقل برشلونة، حذرة دون خطورة، قبل أن يسجل الأوروجوياني فيدي فالفيردي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الخامسة.

وعادل برشلونة النتيجة بهدف لنجمه الصاعد الإسباني أنسو فاتي، في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة مُوفقة من ميسي وجوردي ألبا.

وأصبح فاتي أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو في جميع المسابقات في القرن الحادي والعشرين بعمر 17 عامًا و359 يومًا.

وغاب الجمهور عن المدرجات جراء تفيشي فيروس كورونا في البلاد، حيث سجلت إسبانيا كما بقية بلدان أوروبا معدلات قياسية في الإصابات اليومية خلال الأيام الأخيرة.

وتبادل برشلونة وريال مدريد السيطرة على المباراة خلال الشوط الأول. ‏ومن ضربة جزاء، أحرز قائد النادي الملكي سرغيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 63 من الشوط الثاني.

أصبح راموس أول لاعب في ريال يسجل ركلة جزاء في الكلاسيكو في الدوري منذ رود فان نيستلروي في مارس 2007.

وأهدر برشلونة العديد من الفرص خلال محاولته معادلة النتيجة، وأجرى العديد من التغييرات قبل دقائق من نهاية المباراة.

وعزز ريال مدريد سيطرته على المبارة بهدف ثالث بقدم نجمه لوكا مورديتش، في الدقيقة 90.

ومع فوز النادي الملكي، أصبح لديه 13 نقطة جعلته في صدارة ترتيب الليغا، بينما ظل برشلونة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.