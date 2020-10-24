بصورة مع الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد بلوغ النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، النادي الأهلي المصري بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، متمنيا أن يحقق الفريق الأحمر اللقب التاسع بتاريخهم في هذه البطولة.

ونشر آل الشيخ صورة جمعته برئيس النادي، محمود الخطيب، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وكتب في التغريدة: "مبرووك ل الاهلي وجماهيرة وعقبال ال ٩"، حسب تعبيره

مبرووك ل الاهلي وجماهيرة وعقبال ال ٩ 🙏🏻❤️ https://t.co/mMFAZqYAE0

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر صفحته على موقع فيسبوك: "مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم .. وان شاء الله التاسعه في الجزيرة"، حسب قوله.

وكان قد تغلب الأهلي على الوداد البيضاوي المغري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليكون أول المتأهلين للنهائي بعد أن كان قد حقق فوزا بهدثين نظيفين بمباراة الذهاب في المغرب.