فيفا يُعلن إصابة رئيسه بفيروس كورونا المستجد ويكشف وضعه الصحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إصابة رئيسه، جياني إنفانتينو بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، وأشار إلى أنه يخضع للحجر الصحي.

وذكر الفيفا في بيانه أن رئيسه الذي يشغل هذا المنصب منذ فبراير/شباط من عام 2016، يعاني من أعراض متوسطة مرتبطة بالفيروس، ولفت إلى أن تتبع المخالطين جار.

وأكد الفيفا في بيانه أن إخطار جدميع المخالطين لإنفانتينو جرى بالفعل وصدرت توجيهات باتخاذهم الخطوات اللازمة في مثل هذه الحالات.

يذكر أن الرجل السويسري الذي فاز بانتخابات رئاسة الفيفا عام 2016، جاء خلفا لجوزيف بلاتر الذي خرج من المنصب بقضايا تتعلق بالفساد.