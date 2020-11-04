نجم الكرة الأرجنتينية السابق دييغو مارداونا يخضع لعملية في الدماغ

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سيخضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، لجراحة لاستئصال ورم دموي أسفل الجافية، الثلاثاء، حسبما قال طبيبه، ليوبولدو لوكي، الذي أكد وجود خطة مسبقة لهذا الإجراء بإيجاز صحفي.

وأكد طبيب مارادونا أن النجم الأرجنتيني السابق هادئ، ووصف الطبيب العملية بالروتينية دون أن يكشف كيف تعرض لمارادونا لهذه الإصابة بالرأس.

وقد يحدث الورم أسفل الجافية نتيجة ضربة على الرأس، وهو تخثر الدم في المخ، وقد نُقل ماردونا إلى عيادة في منطقة لا بلاتا التي تبعد 60 كيلومترا عن العاصمة بوينوس آيرس.

وأشار الطبيب إلى أن مارداونا نُقل إلى العيادة كإجراء وقائي وقد تم تشخصي حالته بالأنيميا في البداية.