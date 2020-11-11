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نائلة العطار..أول محترفة غولف مصرية تقدم 3 نصائح لتحسين آداء اللاعبين

رياضة
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3 نصائح لتحسين أدائك في رياضة الغولف من نائلة العطار أول محترفة غولف مصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحبت نائلة العطار رياضة الغولف منذ نعومة أظافرها، وكانت أول مصرية تتأهل للعب في بطولة "LPGA" الاحترافية، وأول شخص شرق أوسطي يصبح عضواً في رابطة لاعبي الغولف المحترفين "PGA" الأمريكية، إذ تمتلئ مسيرتها بالكثير من الإنجازات الرائدة التي وضعت اسمها على خارطة رياضة الغولف.

وخلال مسيرتها الحافلة التي قادتها إلى المنافسة في العديد من المسابقات حول العالم، وجدت العطار شغفها في تعليم اللعبة، وهو الأمر الذي تركز عليه اللاعبة حالياً.

تعرفت إلى الغولف في الرابعة من عمرها

3 نصائح لتحسين أدائك في رياضة الغولف من نائلة العطار أول محترفة غولف مصرية
تُعد اللاعبة المصرية نائلة العطار واحدة من لاعبات الغولف الرائدات في العالم العربي.

وبفضل والدها، تعرفت العطار إلى رياضة الغولف لأول مرة عندما كانت في الرابعة من عمرها.

ورغم أن اختيار المرء للمهنة التي يرغب بممارستها مدى الحياة هو أمر قد يثير التردّد والحيرة لدى البعض، إلا أن العطار أكدت أنها علمت أنها أرادت قضاء حياتها في ملعب الغولف منذ أن كانت في السابعة من عمرها فقط، وفقاً لما قالته في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

3 نصائح لتحسين أدائك في رياضة الغولف من نائلة العطار أول محترفة غولف مصرية
أدركت العطار أنها ترغب بقضاء حياتها في ملاعب الغولف منذ أن كانت في السابعة من عمرها.

وقالت العطار: "سأكون دائماً متحيزة تجاه الغولف، والسبب وراء ذلك هو كونها أكثر من مجرد رياضة تستخدم فيها جسمك".

ويجب على اللاعب التعمق داخل نفسه للعثور على الشجاعة، والمهارة، والتحكم بالنفس في كل ضربة يسددها، بحسب ما ذكرته.

3 نصائح لتحسين أدائك في رياضة الغولف من نائلة العطار أول محترفة غولف مصرية
في عام 2009، أصبحت العطار أول مصرية تتأهل للعب في بطولة "LPGA".

وخلال مسيرتها، قامت العطار، التي تخرجت مع مرتبة الشرف من أكاديمية الغولف الأمريكية في سان دييغو، بتمثيل المنتخب المصري كلاعبة ناشئة، والمنافسة في العديد من البطولات، مثل بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف، والفوز في البطولة العربية للغولف، والبطولة الأفريقية للغولف.

وفي عام 2009، أصبحت العطار أول مصرية تتأهل للعب في بطولة "LPGA"، وهي أيضاً تُعتبر أول فرد من الشرق الأوسط يصبح عضواً في رابطة الغولف للمحترفين "PGA" في أمريكا.

شغفها في تدريس الرياضة التي أحبتها منذ الصغر

3 نصائح لتحسين أدائك في رياضة الغولف من نائلة العطار أول محترفة غولف مصرية
وجدت العطار شغفها في تعليم اللعبة التي أحبتها من الصغر، وهو الأمر الذي تركز عليه اللاعبة حالياً.

والآن، تعمل العطار كرئيسة أكاديمية "Allegria" وتعلم الغولف فيها. 

وقالت المصرية: أنا أركز على التدريس الآن لأنني شغوفة جداً بالتدريس ومساعدة طلبتي".

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وأكدت العطار أن مسيرتها في الغولف ستستمر مهما كان المنصب الذي تشغله طالما أنها تساهم في نمو الرياضة بقدر الإمكان.

وعندما يأتي الأمر لتطور الغولف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتبر العطار نفسها شاهدة على التغير الهائل في شعبية هذه الرياضة في المنطقة، كما أنها أشارت إلى العدد المتزايد لملاعب الغولف المذهلة فيها.

وقالت المصرية: "تتمكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العمل على الاستفادة مما يمكن أن تقدمه الغولف لاقتصاد الدول، ورفاهية الأشخاص".

ما الأشياء التي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في أداء اللاعبين؟

ولمن يرغب بالحصول على بعض النصائح الثمينة من واحدة من رائدات الغولف في العالم العربي، إليك 3 نصائح من العطار من شأنها تحسين أداء اللاعبين:

  • عند الاستعداد لضرب الكرة، احرص أن يكون جسمك (أي ركبتيك، والوركين، والكتفين، والعينين) موازياً للخط المستهدف. وبهذه الطريقة، ستتمكن من تحريك رأس المضرب بكفاءة 
  • استخدم دوران جسمك وانتقال الوزن لتحريك المضرب بدلاً من السيطرة على الحركة باستخدام الذراعين واليدين
  • امض 75% من وقتك في التدرب على لعبة الغولف القصيرة إذا أردت تحسين نتائجك
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