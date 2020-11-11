دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الإعلامي السعودي، بتال القوس، موجة من التكهنات بتعليق على خبر يتحدث عن قرب انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، ليبرز وسم "رونالدو نصراوي" على موقع تويتر بقوة في السعودية.

وعلق القوس على خبر قرب رحيل رونالدو عن السيدة العجوز بالقول: "ربما نشوفه أقرب.. اذا نجحت المساعي"، على حد تعبيره.

ربما نشوفه أقرب.. اذا نجحت المساعي https://t.co/vdonCN00VM

وانتشر وسم "رونالدو نصراوي" بقوة على موقع تويتر في السعودية، إذ بدأت التكهات حول قرب انتقال النجم البرتغالي للنادي العاصمي رغم عدم صدور أي بيان أو تعليق رسمي من الجانبين.

يذكر أن النجم البرتغال يبلغ من العمر 35 عاما ويلعب بصفة أساسية مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا منذ قدومه في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني.

فيما يلي بعض التغريدات على الوسم المذكور:

#رونالدو_نصراوي يعني نرجع رضاء تكر يلعب .!؟ https://t.co/D3BxpOf7ET

ما أعرف اعبر عن مشاعري بس اشكر النصر لانه نادي دايم يضحكنا ويونسنا ، الحين فترة توقف دوريات وتوقف هيئة الترفيه ومازال مستمر الله يخليهم لنا بدونهم ماعرف وش نسوي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه #رونالدو_نصراوي https://t.co/Fnp2j9Ikcj