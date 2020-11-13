دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذف الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، بيانه المنشور عبر حساباته الاجتماعية، بشأن إصابة لاعبه محمد صلاح، بعد وقت قصير من إعلانه الخبر.

وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان ثان، إنه سيتم إعادة إجراء اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو (دون الإشارة لأسمائهم)، قبيل مباراة المنتخبين غدًا.

وأوضح الاتحاد أن معامل وزارة الصحة أشارت إلى إيجابية إصابة اللاعبين الثلاثة، وأن اختبارات أخرى سُتجرى للاعبين لتحديد موقفهم من المشاركة في مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ووصل محمد صلاح إلى مصر منذ أيام.

وخلال تواجده في مصر، حضر صلاح مناسبات اجتماعية، احتوى بعضها تجمعات للعديد من الأشخاص.

ويوم الاثنين الماضي، حضر صلاح حفل زفاف شقيقه في أحد فنادق القاهرة.

وبعدها بيومين، كرَم اتحاد الكرة المصري صلاح عن إنجازاته طوال الفترة الماضية. وأقيم الحفل فى أحد فنادق التجمع الخامس (شرق العاصمة المصرية القاهرة).