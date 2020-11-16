دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجت لاعبة الغولف الدنماركية، ايميلي بيدرسن، الأحد، بكأس بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف، وهي أول بطولة نسائية للغولف في تاريخ المملكة العربية السعودية.

الدنماركية ايميلي بيدرسن تتوج ببطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة 🤩🏆 تمكنت ايميلي من خطف اللقب بعد منافسة شرسة حتى آخر لحظة ⛳️🏌️‍♀️ تحقيق الأحلام يبدأ بخطوة .. بادري بالتسجيل في #نادي_السيدات_أولاً #البطولة_الدولية_للسيدات #جولف_السعودية https://t.co/ocI3mr5kgk

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، توج رئيس الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية، ياسر بن عثمان الرميان، اللاعبة الدنماركية إيميلي بيديرسِن، بكأس بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي نُظمت على ملعب رويال غرينز والنادي الريفي، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأحرزت بيديرسن اللقب إثر تحقيقها للمركز الأول، بعد 4 أيام من المنافسة مع الإنجليزية جورجيا هال، حيث تعادلت اللاعبتان في الجولة الأخيرة بواقع 10 ضربات تحت المعدل، مما اضطرهما للعب جولة حاسمة استطاعت فيها بيديرسِن من حسم اللقب والفوز بجائزة المركز الأول البالغة 150 ألف دولار من مجموع جوائز البطولة البالغة مليون دولار.

وشهدت البطولة منافسة شديدة بين نخبة لاعبات الجولف العالميات، إذ حلّت السويدية كارولاين هيدوال ثالثة بتسجيلها 8 ضربات تحت المعدل، في حين تقاسم المركز الرابع بـ 7 ضربات تحت المعدل كلاً من الهولندية آن فان دام، والاسترالية ستيفاني كيرياكو.

وبدورها، أعربت بيديرسن عن سعادتها كونها أول لاعبة تفوز ببطولة نسائية احترافية للجولف في المملكة، مشيرةً إلى شدة المنافسة التي شهدتها البطولة.

كما أشادت اللاعبة الدنماركية بالتنظيم الذي شهدته البطولة، وكذلك الالتزام بجميع إجراءات السلامة الاحترازية، وفقاً لما ذكرته "واس".

وبعد انتهاء منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف، تنطلق منافسات "بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق"، التي تعد البطولة الأولى من نوعها.

وفي هذه البطولة، ستقوم 36 قائدة فريق باختيار أعضاء فريقها، لاعبتان محترفتان، بالإضافة إلى لاعبة هاوية، والتنافس على حصة من جوائز البطولة قدرها 500,000 دولار، بحسب ما ذكرته "واس".

ومن المقرر أن تُنظم منافسات "بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق" خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أول بطولة تحت مظلة بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات تلعب بها المحترفات إلى جانب اللاعبات الهاويات مع تسجيل الأهداف الجماعية والفردية بشكل متزامن.