إصابة حارس منتخب العراق لكرة القدم والمدرب المساعد بكورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الاتحاد العراقي لركة القدم إصابة حارس المنتخب العراقي، جلال حسن والمدرب المساعد، بفيروس كورونا الجديد أو ما يات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب العراق، هشام محمد، في بيان: "تم تأكيد إصابة حارس منتخبنا الوطني، جلال حسن، بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المدرب المساعد، السلوفيني التش، الذي تأكدت هو الاخر إصابته بالفيروس، وتمَ نقل الاثنين إلى مكان العزل الصحي في دولة الامارات العربية المتحدة، لتلقي العلاج حسب البروتوكول الصحي المعتمد هناك".

وتابع المنسق قائلا: "الحارس جلال حسن سيغيب عن قائمة منتخبنا الوطني لمباراة اليوم أمام اوزبكستان في المباراة الودية الثانية لأسود الرافدين بعد جائحة كورونا، كما سيغيبُ المدرب المساعد عن الوجود مع الملاك التدريبي في المباراة".

ولفت بيان الاتحاد العراقي إلى أن فيروس كورونا "ضرب خمسة لاعبين من منتخبنا الوطني حتى الآن منذ التجمع الذي أقيم في بغداد، وهم كل من علاء عبد الزهرة وحسين علي ومحمد رضا واحمد إبراهيم وجلال حسن".