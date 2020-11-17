دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر اسم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، محرك البحث غوغل في المملكة بعد تصريحات أدلى بها حول عدد من القضايا من التجنيس في الدوري السعودي ورده على ما يثار حول وجود "لوبيات" تتحكم بالقرار الرياضي بالمملكة.

سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: فكرة "التجنيس" في الدوري السعودي غير مطروحة.. #وزير_الرياضة_في_الصورة https://t.co/XrH9IZUcG9

جاء ذلك في مقابلة أجراها الأمير على قناة روتانا خليجية، حيث قال فيما يتعلق بموضوع التجنيس مؤكدا على أنها غير مطروحة في الدوري السعودي، موضحا: "بموضوع التجنيس، إذا كنت تقصد أننا نستقطب لاعب عشان نجنسه عشان يلعب، إحنا ما عندنا هذا التوجه أبدا".

#فيديو #المديفر في حواره مع #وزير_الرياضة_في_الصورة: الفكرة الموجودة أن هناك "لوبيات ملونة" تتحكم في مفاصل القرار الرياضي، ومحاباة لأندية نافذة.. والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرد: "من اللي أنا شفته وعشته لا يوجد هذا الشيء". https://t.co/1y7CAddQtZ

وتابع قائلا: "هناك مواليد يعطون جواز ويلعبون مع المنتخب الأول.. الإجراء واضح وحتى في التعامل مع الاتحاد الآسيوي، لكن أن نحن نستقطب لاعب عشان نجنسه فقط، أنا اعتقد ان عندنا كفاءات وعندنا لاعبين.."

وردا على سؤال حول وجود "لوبيات ملونة" تتحكم بالقرار الرياضي في المملكة، قال الأمير: "من الي انا عشته والي أنا شفته، لا يوجد هذا الشيء، اليوم ما في شك أن الإعلام لبعض الأندية يسبب ضغط على بعض المسؤولين وغيرهم في اللجان، لكن إلى اليوم أنا لم أر أي قرار بأدلة بأمور ثبوتية، أدخل في النوايا أنا لا أعرف النوايا لمن أن هناك في ثبوتية وأن هناك ناد يتعامل مع بصورة مختلفة عن نادي آخر، أول من يجب أن يدافع عن هذا الموضوع هو النادي وله الحق".