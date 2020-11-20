دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسميًا، الجمعة، نقل بطولة كأس السوبر الإفريقي من قطر إلى مصر.

وقال الكاف، في بيان، إنه بناءً على التنسيق المشترك بينه والاتحاد القطري لكرة القدم فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، تقرر أن قطر لن تستضيف بطولة كأس السوبر 2020، التي كان من المقرر عقدها في البداية في الفترة ما بين 14 إلى 16 أغسطس آب الماضي.

ولم يوضح بيان الكاف موعد تنظيم البطولة، بعد نقلها إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وعادة ما تجمع بطولة كأس السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال والفائز بكأس الكونفدرالية في مباراة لمرة واحدة.

وقال رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني: "نحن سعداء لتمكننا من التوصل إلى هذا الاتفاق مع الكاف".

وأضاف أن "استضافة كأس السوبر تعد لحظة رائعة بالنسبة لنا، ويجب أن نمنح أنفسنا كل فرصة لجعله حدثًا لا يُنسى بما يتماشى مع سجلنا الحافل في استضافة الأحداث العالمية".

وأشار إلى أنه استنادًا إلى تواريخ المناسبات الرياضية الإفريقية والقطرية، ستكون الظروف مناسبة لإقامة نسخة استثنائية أخرى من البطولة في قطر.

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، عن "امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم وكذلك لسلطات البلاد لالتزامهم المستمر جنبًا إلى جنب مع الكاف، (إضافة إلى) العمل التحضيري الذي تم تنفيذه بالفعل".

وأكد أحمد أن الكاف سيعمل عن كثب مع الاتحاد المُضيف لإنجاح بطولة كأس السوبر للعام 2020.

وقال بيان الكاف إن الاتحادين الإفريقي والقطري سيواصلان عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة خلال الفترة المقبلة لتحديد مؤشرات عودة تنظيم الحدث في العاصمة القطرية الدوحة "بناءً على أجندة المسابقة المتفق عليها بين الجانبين".