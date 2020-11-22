توتنهام يفوز على مانشستر سيتي.. ويتصدر الدوري الإنجليزي

(CNN) -- ساعدت أهداف هيونغ مين سون وجيوفاني لو سيلسو نادي توتنهام هوتسبر في مفاجأة مانشستر سيتي 2-0، والانتقال إلى صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ومنحت تسديدة سون التقدم لتوتنهام في وقت مبكر بعد تمريرة بينية من لاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي.

وعلى الرغم من ضغط مانشستر سيتي المستمر، بما في ذلك هدف غير محسوب من جانب لاعبه إيمريك لابورت، إلا أن توتنهام هو من ضاعف تقدمه، حيث سجل لو سيلسو بعد لحظات من دخوله أرض الملعب.

وبهذا الفوز يتفوق توتنهام على منافسه اللندني تشيلسي، الذي تغلب على نيوكاسل في وقت سابق السبت، في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.