ميسي ينعى مارادونا بكلمات مؤثرة: رحل لكنه سيبقى معنا

مارادونا يتحدث لبيليه عن ميسي دون التنبه للميكروفون: لاعب جيد.. لكنه بدون شخصية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نظيره ومواطنه، دييغو أرماندو مارادونا، إثر وفته الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاما.

وكتب ميسي عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "إنه يوم حزين للأرجنتينيين كافة ولكرة القدم عموما، لقد غادرنا لكنه لن يغادرنا لأن دييغو خالد"، حسب قوله.

وتابع النجم الأرجنتيني قائلا: "أحتفظ باللحظات الجميلة التي عشتها معه وأود أن أنتهز الفرصة لأقدك التعازي لعائلته وأصدقائه"، حسب تعبيره.

وكان قد فارق مارادونا الحياة الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما، تاركا خلفه إرثا كبيرا في عالم كرة القدم.