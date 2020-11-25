المتحدث باسم الأمم المتحدة: بدا وكأن "يد الله" لمست مارادونا

مارادونا يتحدث لبيليه عن ميسي دون التنبه للميكروفون: لاعب جيد.. لكنه بدون شخصية

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN) – وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة إن مارادونا كان مصدر إلهام لكثيرين واستخدم تعبير "لمسته يد الله" للتعبير عن إعجابه به.

وقال المتحدث تعليقا على أنباء وفاة النجم الأرجنتيني: "لقد كان مصدر إلها لكثيرين، بدا وكأن يد الله قد لمسته"، على حد تعبيره.

وكان قد استخدم اللاعب الأرجنتيني السابق مصطلح "يد الله" للتعليق على هدفه في مرمى إنجلترا بربع نهائي كأس العالم 1986، عندما سجل هدفا بيده.

وأُعلن عن وفاة مارادونا الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاما، ما أثار موجة من ردود الفعل الحزينة من جانب عشاقه ومحبيه.