محامي مارادونا يكشف سبب وفاته ويوجه له رسالة: أراك قريبا أيها القائد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف محامي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، لـCNN أن موكله توفي نتيجة "توقف القلب".

وقال ماتياس مورا لـCNN إن مارادونا فارق الحياة عن عمر يناهز 60 عاما، نتيجة إصابته بـ"توقف للقلب".

ووجه محامي مارادونا رسالة لموكله بعد وفاته قال فيها: "أراك قريبا يا صديقي، إلى اللقاء أيها القائد سأشتاق إليك"، حسبما كتب عبر صفحته على موقع تويتر.

وكان قد أُعلن عن وفاة النجم الأرجنتيني السابق عن عمر يناهز 60 عاما، الأربعاء، بع مسيرة طويلة ترك خلالها إرثا كرويا ك