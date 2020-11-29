دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت أجهزة الأمن المصرية، الأحد، القبض على 14 شخصًا شاركوا في تصوير مقاطع فيديو مُسيئة إلى لاعب نادي الزمالك محمد عبدالرازق (شيكابالا).

وبعد فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا على الزمالك، الجمعة، انتشرت مقاطع فيديو عبر فضاء الشبكات الاجتماعية، وُصفت بأنها "مُسيئة وعنصرية"، بسبب استخدامها إشارات مُسيئة إلى شيكابالا.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط القائمين على تصوير ونشر مقاطع فيديو تسئ لأحد لاعبي نادي الزمالك.

وأضافت الداخلية المصرية أنه جرى إلقاء القبض على 11 شخصًا من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، ظهروا فيه خلال تواجدهم بإحدى مقابر منطقة إيتاي البارود في محافظة البحيرة (غرب دلتا مصر).

وحينها، ردد هؤلاء الأشخاص هتافات، مثل: "الفاتحة على روح أحد شيكابالا".

وعلى ذات الوتيرة، ضبطت أجهزة الأمن 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو مُسيء، بإظهار كلب بأحد ميادين محافظة الأقصر (جنوب مصر)، حيث كان جعلوه يرتدى قميص نادى الزمالك، وأساءوا إلى شيكابالا أيضًا.

كما أعلنت الداخلية المصرية أنه يجري تحديد هوية الأشخاص القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة إلى النادي الأهلي.