(CNN)-- رحل نجم منتخب السنغال السابق بابا بوبا ديوب، عن عمر يناهز 42 عامًا، وفقًا لتقارير متعددة من بينها شبكة ESPN.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحية للاعب خط الوسط عبر تويتر: "حزنت الفيفا عندما علمت بوفاة أسطورة السنغال بابا بوبا ديوب. ذات مرة كان بطل كأس العالم، دائما بطل كأس العالم"، حسب بيان للفيفا، الأحد.

وسجل ديوب هدف الفوز في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2002 ضد فرنسا حاملة اللقب.

لعب ديوب للعديد من الفرق الإنجليزية، بما في ذلك نادي فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ظهر لأول مرة في 2004. وأطلق عليه مشجعو فولهام لقب "خزانة الملابس"، بسبب طوله المرتفع.

وكتب نادي فولهام، في تغريدة عبر تويتر: "لقد شعرنا بالحزن لسماع تقارير إخبارية هذا المساء عن وفاة بابا بوبا ديوب، عن عمر يناهز 42 عامًا. استرح جيدًا، خزانة الملابس".

وقال نادي برمنغهام، حيث أنهى ديوب مسيرته الكروية في 2013، في بيان عبر تويتر: "نشعر بالحزن عندما علمنا بوفاة اللاعب السابق بابا بوبا ديوب عن عمر 42 عامًا. أفكارنا مع عائلة وأصدقاء بابا في هذا الوقت الصعب للغاية".

ونقلاً عن مصادر لم تسمها، ذكرت ESPN، أنه تم تشخيص ديوب بالتصلب الجانبي الضموري (ALS)، المعروف أيضًا باسم مرض لو غيريغ أو مرض الخلايا العصبية الحركية.