بكاء ابنة مارادونا أثناء احتفال لاعبي بوكا جونيورز وإحياء ذكرى والدها

قصة حب عميقة بين دييغو مارادونا ومدينة نابولي الإيطالية.. ما سرها؟

شاهد ما قاله مارادونا عن موته في عام 2005

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو مؤثر لابنة النجم الأرجنتيني الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، دلما، وهي تبكي أثناء احتفال لاعبي بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدف، وتكريمهم لذكرى والدها.

ويظهر لاعبو البوكا وهم يحتفلون بهدف سجلوه في ملعب "بومبونيرا الشهير" بمرمى نيولز أولد بويز ثم يذهبون إلى خط التماس ليحيوا ذكرى أسطورة الفريق، مارادونا.

دفعت هذه اللقطة، ابنة النجم الأرجنتيني الذي فارق الحياة الأربعاء الماضي، إلى البكاء من المنصة، حيث كانت تجلس في المقعد المخصص لوالدها.

وكان مارادونا أحد الأسطاير البرازة في نادي بوكا جونيورز، وعُرف بشغفه تجاه هذا النادي وتشجيعه الجنوني له.