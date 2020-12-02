إيطالي الجنسية.. مساعد مدرب في ناد سعودي يُعلن إسلامه ويُغير اسمه إلى حسين

رياضة
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إيطالي الجنسية.. مساعد مدرب في ناد سعودي يُعلن إسلامه ويُغير اسمه إلى حسين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعلن نادي ضمك السعودي، الذي ينشط بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إسلام مساعد مدربه، الإيطالي أنجلو، وتغيير اسمه لـ"حسين"، حسبما ذكر رئيس النادي عبر صفحته على موقع تويتر الثلاثاء.

ويظهر مساعد المدرب في مقطع فيديو نشره رئيس النادي، صالح أبونخاع، وأعادت الصفحة الرسمية للنادي نشره على تويتر، بينما يقول "الشهادتين" معلنا إسلامه.

وذكر رئيس النادي أن مساعد المدرب قرر تغيير اسمه من أنجلو إلى "حسين"، وهو أحد الأسماء الأكثر انتشارا لدى المسملين حول العالم.

ووجه أبونخاع شكره لمدرب الفريق الجزائري، نور الدين زكري، ومدير ما يُعرف بـ"المسؤولية الاجتماعية"، فالح مسفر.

وقال مساعد المدرب في حوار عبر برنامج "الدوري مع وليد" إن المدة التي قضاها مع المردب الجزائري (7 سنوات) دفعته إلى اتخاذ هذا القرار نتيجة مع رآه من زكري من "معاملة" وأشار إلى أن لديه نسخة من القرآن مكتوبة باللغة الإيطالية.

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