رسالة من مورينيو لتركي آل الشيخ.. والثاني: أهلا بك في بيت أخيك

رياضة
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رسالة من مورينيو لتركي آل الشيخ.. والثاني: أهلا بك في بيت أخيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، دعوة للمدرب البرتغالي لنادي توتنهام الإنجليزي، جوزيه مورينيو، لزيارته في المملكة، وذلك ردا على دعوة مماثلة وجهها "السبيشال وان" له.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تضمنت مقطع فيديو يوجه فيه مورينيو رسالة له ويقول فيها: "تركي أيها الرئيس، أتمنى أن ينتهي كوفيد قريبا لأذهب إلى السعودية وأزورك في بيتك بجدة".

وتابع المدرب البرتغالي في الفيديو قائلا: "وإذا لم يحدث ذلك فأدعوك إلى زيارتنا ورؤيتنا الاستمتاع بكرة القدم وببعض الوقت في لندن، شكرا لك على قلبك الكبير أعلم ما تفعله من أجل الناس ولذلك أحترمك".

من جانبه، رد آل الشيخ على مورينيو قائلا:  "مرحبا بك في بيت اخوك في المملكة التي تحبها وتحبك في أي وقت"، حسب قوله.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه تغريدة قبل أيام تمنى فيها التوفيق لابنة مورينيو في مشروعها الجديد.

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