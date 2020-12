رسالة من مورينيو لتركي آل الشيخ.. والثاني: أهلا بك في بيت أخيك

مرحبا بك في بيت اخوك في المملكة التي تحبها وتحبك في أي وقت ❤️🇸🇦🇵🇹 Welcome any time to Saudi Arabia in your brother home we love you and we know you love us (special one) ❤️🇸🇦🇵🇹 https://t.co/IWptQSt3kS