نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنه سيفتح تحقيقا انضباطيا في الحادثة العنصرية التي شهدتها مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وعين الاتحاد الأوروبي مفتشا من لجنة الأخلاق والانضباط للتحقيق في الحادثة والوقائع التي أدت إلى إلغاء اللقاء بسبب ادعاءات حول وجود حادثة عنصرية بحق مساعد مدرب باشاك شهير، بيير ويبو، من جانب الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو.

وستُعاد المباراة الأربعاء على أرضية ملعب حديقة الأمراء في باريس بين الفريقين، وغرد الفريق الباريسي الأربعاء بالقول: "لنلعب مباراة عظيمة اليوم"، ورد الفريق التركي بالقول: "نحن عائلة... لا للعنصرية".

وكان قد ضمن باريس سان جيرمان التأهل من هذه المجموعة بعد تغلب لايبزغ الألماني على مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء، ليودع الفريق الإنجليزي البطولة.