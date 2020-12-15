نشر الاثنين ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي اتفاقية تفاهم بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ياني إنفانتينو، في مدينة دبي، وفقا لبيان حصلت CNN على نسخة منه.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الشيخ راشد بن جميد النعيمي، ونظيره الإسرائيلي، أورين حسون، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

وشملت اتفاقية التعاون بين الإمارات وإسرائيل إقامة مباريات دولية ودية بين المنتخبين الوطنيين وأندية الدولتين وإقامة ورش عمل مشتركة لأفراد الاتحادين العاملين في النواحي الفنية والإدارية، وطرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم اللعبة في الدولتين، وفقا للبيان.

وكانت بداية الحفل بفيديو يعرض الدور الذي تلعبه الإمارات في نشر السلام بين دول العالم و"رسالة محبة" من قائد المنتخب الإماراتي،الحارس علي خصيف، ولاعب نادي النصر الإماراتي، الإسرائيلي ضياء سبع.

وتعليقا على هذه الاتفاقية، قال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة: "أشعر بالتفاؤل لنجاح هذه الاتفاقية التي تخدم اللعبة في بلدينا"، ووجه الشكر لإنفانتينو.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الإسرائيلي: "إن الحضور هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة كان حلما قبل شهرين والآن تحول لحقيقة، ونحن سعداء بهذه الخطوة"، حسب تعبيره.