بعد تفوقها على السعودية.. رد فعل شقيق أمير قطر لحظة إعلان فوز ملف الدوحة 2030 يثير تفاعلا

رياضة
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الشيخ جوعان بن حمد لحظة إعلان فوز ملف الدوحة 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الشيخ جوعان بن حمد شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لحظة إعلان فوز ملف الدوحة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، متفوقة على العاصمة السعودية، الرياض التي فازت باستضافة الدورة التالية العام 2034.

وتداول نشطاء ما قاله شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، في وقت سابق قبل إعلان النتائج: "السلام عليكم، أسعد الله صباحكم، قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أحيي فريق ملف الرياض 2030 الذي يرأسه زميلي الأمير عبدالعزيز وتهانينا.."

على الصعيد الآخر تداول النشطاء رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، والذي قال: "دعوني أبدا بتوجيه الشكر للشيخ جوعان بن حمد على التزامه تجاه الرياضة.."

ويذكر أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي يتطلع المراقبون إلى احتمال قرب التوصل لحل للأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (إلى جانب مصر) من جهة أخرى أنهت عامها الثالث في الـ5 من يونيو/ حزيران 2020، بعد زيارة جاريد كوشنر، صهر مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

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الشيخ جوعان بن حمد لحظة إعلان فوز ملف الدوحة 2030
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