استبعاد مشاركة روسيا في المسابقات الدولية لمدة عامين بسبب المنشطات

نشر الخميس ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN)-- أعلنت محكمة التحكيم الرياضية في بيان عبر موقعها على الإنترنت، الخميس، خفض حظر روسيا الأولي لمدة أربع سنوات من المنافسة العالمية إلى عامين.

وسبق الموافقة على حظر روسيا بالإجماع من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

ويعني القرار أنه لن يُسمح لروسيا بالمنافسة تحت علمها أو نشيدها أو اسمها في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية 2020 التي أعيد جدولة موعدها إلى العام المقبل، وكذلك دورة الألعاب الشتوية 2022 في الصين. وقد يُسمح للرياضيين الذين يستطيعون إثبات عدم ارتباطهم بنظام المنشطات بالمنافسة بصفتهم محايدين.

ولن يُسمح لروسيا بالمنافسة تحت اسمها في مونديال قطر 2022. ومع ذلك، لا يُمنع البلد من منافسات التصفيات، مما يعني أن روسيا يمكنها المنافسة في التصفيات المؤهلة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تبدأ في مارس أذار 2021. وصلت روسيا إلى ربع نهائي المسابقة في 2018، حيث كانت بمثابة البلد المضيف.

ويعني خفض الحظر أن روسيا ستظل قادرة على استضافة بطولة العالم لهوكي الجليد 2023 في سان بطرسبرغ. في حين سيتم منعها من استضافة أحداث أخرى على مستوى بطولة العالم أثناء استمرار الحظر.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية أن الحظر سيبدأ الخميس 17 ديسمبر كانون الأول 2020 وينتهي في 16 ديسمبر كانون الأول 2022.