نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قرر مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، إلغاء نسختي بطولتي كأس العالم تخت 20 و17 عاماً، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

وقرر مجلس الفيفا تعيين إندونيسيا وبيرو على التوالي، اللذان كانا من المقرر أن يستضيفا البطولتين في 2021، كمضيفين لنسخ 2023، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان.

وأضاف البيان أن جائحة كورونا لا يزال يمثل تحديا لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، وله تأثير مُقيد على السفر الدولي، وأنه لذلك، استشار الفيفا أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الاتحادات الأعضاء المضيفة بالإضافة إلى الاتحادات القارية المشاركة في كلتا البطولتين المقرر عقدهما في 2021.

وقالت الفيفا: "أصبح من الواضح أن الوضع العالمي قد فشل في العودة إلى المستوى الطبيعي"، وأنه "لمواجهة التحديات المرتبطة باستضافة كلتا البطولتين، بما في ذلك جدوى مسارات التأهيل ذات الصلة".