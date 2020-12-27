نشر السبت ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو في حسابه عبر موقع انستغرام، مع كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكان الاثنان يتدربان معاً في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي. وكتب ولي عهد دبي مُعلقا على الفيديو: "مع الأفضل".

في حين نشر كريستيانو رونالدو صورة تجمعه مع ولي عهد دبي في حسابه في انستغرام، قائلاً إنه "من دواعي سروري أن أراك دائماً أخي".

وأثار الفيديو والصورة حالة من التفاعل اللافت، حيث حظيا بأكثر من 9 ملايين حالة إعجاب منذ نشرهما.

ومن المقرر أن يحضر رونالدو مؤتمر دبي الرياضي الدولي، يوم الأحد. كما سيحضر حفل توزيع جوائز "دبي غلوب سوكر"، بحضور نخبة من نجوم العالم.