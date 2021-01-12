أوزيل يقارن بين رونالدو وميسي ويفضل الاعتزال على توتنهام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضح اللاعب الألماني مسعود أوزيل، الفرق بين اللاعب الأرجنتيني لنادي برشلونة، ليونيل ميسي، ونظيره البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من منظوره كلاعب.

وقال أوزيل في إطار إجابته على أسئلة متابعيه عمن يراه الأفضل بين رونالدو وميسي: "ميسي أثبت نفسه كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ إسبانيا".

وأردف اللاعب الألماني قائلا: "لكن رونالدو كان دائما الألإضل في كل دولة لعب فيها"، حسب قوله.

Messi has proven himself to be one of the best ever in Spain, but Ronaldo was always the best in every country he’s played in! 😉 https://t.co/OfsWqNLedM

وأجاب أوزيل الذي يمر بفترة فراغ طويلة بعد إبعاده عن قائمة أرسنال الإنجليزي مطلع الموسم لأسباب فنية وأخرى تتعلق بقضايا بعيدة عن كرة القدم، على أسئلة أخرى، لعل أبرزها ذلك المتعلق بانتقاله إلى توتنهام.

وسأله أحد المتابعين: "إن خيروك بين الانتقال لتوتنهام أو الاعتزال ماذا تختار؟"، وجاء جواب أوزيل فوريا: "سؤال سهل، أفضل الاعتزال"، حسب قوله.

يذكر أن توتنهام هو الغريم التقليدي والتاريخي لأرسنال الذي يلعب له أوزيل منذ انتقاله من ريال مدريد عام 2013.