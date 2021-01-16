دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – برز اسم الحكم السوري السابق، وخبير التحكيم، جمال الشريف، بين الأكثر تداولا في السعودية، السبت، وذلك بسبب تغريدة من حساب يحمل اسمه حول ركلة جزاء في مباراة الهلال والأهلي التي لُعبت الجمعة.

ونُشرت تغريدة على حساب يحمل اسم الشريف جاء فيها: " قرار صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء على فيسا لاعب الأهلي في الدقيقة 93 حيث حرك المدافع قدمه باتجاه الكرة لإبعادها ، فيما سعى مهاجم الهلال الشهري بتحريك قدمه بعيداً عن الكرة باتجاه قدم منافسه فكان القرار الأول للحكم صحيحا و اكده بعد الرجوع لتقنية الڤار".

#الاهلي_lلهلال قرار صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء على فيسا لاعب #الاهلي في الدقيقة 93 حيث حرك المدافع قدمه باتجاه الكرة لإبعادها ، فيما سعى مهاجم #الهلال الشهري بتحريك قدمه بعيداً عن الكرة باتجاه قدم منافسه فكان القرار الأول للحكم صحيحا و اكده بعد الرجوع لتقنية الڤار

استشهد بعض المغردين بهذه التغريدة للتدليل على أن الهلال لم يستحق ركلة جزاء، في حين أكد آخرون أن هذا الحساب وهمي مستدلين بمقطع فيديو لجمال الشريف ينفي فيه وجود حساب له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت اللقطة التي حدثت في آخر المباراة جدلا واسعا، إذ يرى مشجعو الهلال أنها ركلة جزاء صحيحة في حين لا يتفق مشجعو الأهلي مع هذه الرؤية.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت التعادل السلبي بين الفريقين ليبقى الهلال في الصدارة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع:

@RefereeJSharif هذا الحساب لا علاقة للحكم الدولي جمال الشريف به حسب ماذكر لنا المفترض يخرج الحكم جمال الشريف في الإعلام ويوضح للناس مدى علاقة هذا الحساب به

هنا ينطق الحق ويصادق على الحق شكرا جمال الشريف https://t.co/73XZ2SoWGK