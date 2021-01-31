نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحرز منتخب الدنمارك لقب كأس العالم لكرة اليد، بعد فوز ثمين على منافسه السويدي، مساء الأحد، في نهائي البطولة التي نظمتها مصر، في الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني، دون حضور جماهيري بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

وأنهى المنتخب الدنماركي مباراته الصعبة مع السويد لصالحه بنتيجة 26 – 24، بعد أداء متكافئ من الفريقين الإسكندنافيين.

وكانت المباراة مثيرة وحماسية، حيث واصل المنتخبان التسجيل هدف مقابل هدف على مدار الشوطين، إلا أن تألق حارس المرمى الدنماركي ماغنوس لاندين أسهم في تعزيز النتيجة لفريقه.

وبفوز الليلة تكون الدنمارك قد تُوجت بثاني لقب لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن فازت بنسخة 2019 من البطولة، التي استضافت تنظيمها بالاشتراك مع ألمانيا.

🇩🇰 الدنمارك أبطال العـ🏆ـــ🌍ـــ 🏆ـالم للمرة الثانية على التوالي! 🔥 #مصر2021 | @dhf_haandbold | #Håndbold | #GODenmark https://t.co/IrU8Vor8ZH

وأحبطت الدنمارك مساعي السويد لإدراك لقبها الخامس. وكان آخر لقب لها قد أحرزته في 1999، عندما كانت البطولة مُقامة في مصر آنذاك.