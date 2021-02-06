لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نجم الأهي والزمالك السابق، رضا عبد العال، أن مدرب الأهلي أعطى الدحيل القطري أكبر من حجمه في مباراة الفريقين ضمن كأس العالم للأندية، في تضريح مماثل لما صدر عن مهاجم الفريق القطري، المعز علي.

وقال عبد العال في حوار عبر قناة "MBC مصر" إن مدرب الأهلي، الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني أعطى الدحيل أكبر من حجمه.

وانتقد اللاعب المصري السابق أداء الأهلي في المباراة وأشار إلى أن موسيماني قيد بعض اللاعبين في المباراة مثل الظهير التونسي الأيسر، علي معلول.

وكان قد صرح مهاجم الفريق القطري، المعز علي، أن فريقه أعطى الأهلي أكبر من حجه في المباراة، مشيرا إلى أن الأهلي فاز بهدف جاء عن طريق الخطأ.

وتفوق الفريق المصري على الدحيل بهدف نظيف، سجله حسين الشحات في المباراة الأولى من المونديالأ، ليضرب موعدا مع بايرن ميونخ نصف نهائي البطولة.