بايرن ميونخ يذكر الأهلي بهزيمة تلقاها قبل 9 أعوام على أرضية ملعب نصف النهائي

رياضة
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بايرن ميونخ يذكر الأهلي بهزيمة تلقاها قبل 9 أعوام على أرضية ملعب نصف النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ذكر بايرن ميونخ الألماني نظيره الأهلي المصري بهزيمة تلقاها على يده قبل 9 أعوام على أرضية الملعب نفسها التي سيلتقي الفريقان عليها الثلاثاء، ضمن نصف نائي كأس العالم للأندية.

وكتب النادي الألماني عبر صفحته العربية على موقع تويتر: "7 يناير 2012، ملعب أحمد بن علي بقطر كان شاهداً على انتصار البايرن أما الأهلي وديا ودياً بهدفين لهدف".

وتابع البايرن في التغريدة نفسها قائلا: "8 فبراير 2021 نفس الملعب سيستقبل مواجهة الفريقين الليلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية"، حسب تعبيره.

وسيلتقي الفريقان في المربع الذهبي للمونديال بعد أن تجاوز الأهلي عقبة الدحيل القطري في الدور الأول بهدف نظيف في حين يبدأ الفريق الألماني البطولة من نصف النهائي بصفته بطلا لأوروبا.

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