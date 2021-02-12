دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحرز نادي بايرن ميونخ الألماني لقب بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه بهدف مقابل لا شيء لمنافسه تيجريس المكسيسي، مساء الخميس.

وسيطر بايرن ميونخ على الكرة في الشوط الأول، وألغى حكم المباراة هدفا للفريق البافاري سجله جوشوا كيميش، بسبب تسلل روبرت ليفاندوفسكي.

وظل فريق تيغريس يضغط عبر مهاجمه الفرنسي أندري جينياك لإحراز الهدف الأول في شباك مانويل نوير، ولكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسجَل هدف بايرن ميونخ بنجامين بافارد في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني للمباراة، وسط محاولات من تيجريس أونال للتعادل دون جدوى.

ومع فوز الليلة، يُتوج بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد اقتناصه اللقب الأول في 2013، عندما التقى الرجاء البيضاوي المغربي.

ويشار إلى أن الأهلي المصري، الذي هُزم من البايرن في نصف النهائي، فاز بالمركز الثالث للمونديال بعد تغلبه بركلات الترجيح (3- 2) على بالميراس البرازيلي.

وحقق مدَرب بايرن ميونخ هانسي فليك، الكأس السادسة مع النادي البافاري. ومنذ قيادته للفريق في 2019، حصد البايرن كؤوس الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وأخيرًا كأس مونديال الأندية.

وامتدت فترة تنظيم البطولة في قطر من 1 إلى 11 فبراير/شباط الجاري.