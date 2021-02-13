أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- يتبخر دفاع ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بسرعة، بعد أن أدى أداءً دفاعيًا كارثيًا آخر إلى خسارة فريق المدرب الألماني يورجن كلوب للمرة الثالثة على التوالي.

بدت الأمور واعدة في وقت مبكر، حيث تفوق ليفربول على ليستر سيتي في معظم فترات المباراة، وبدا أنه وجد شكلاً ما بعد عرضين كارثيين ضد برايتون ومانشستر سيتي.

محمد صلاح منح الريدز تقدمًا مستحقًا بعد مرور ساعة، لكن دفاع ليفربول استسلم تمامًا في المراحل الأخيرة وأهدى ليستر ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق.

تعادل ماركوس ماديسون لصالح ليستر سيتي من ركلة حرة، على الرغم من أن ليفربول شكك في قرار حكم الفيديو المساعد بالسماح له بالوقوف بعد أن بدا أن دانيال أمارتي حاول لعب الكرة وهو في موقف تسلل.

واصطدم حارس مرمى ليفربول أليسون بزميله الجديد أوزان كاباك بعد ثلاث دقائق ليسدد جيمي فاردي هدفاً.

سمح دفاع ليفربول المليء بالثغرات لهارفي بارنز بتأكيد فوز ليستر سيتي بهدف ثالث.

الهزيمة تترك ليفربول في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن في خطر من السقوط إلى أدنى مستوى في المركز التاسع إذا فازت الفرق المتأخرة في جميع مبارياتها.

بعد المباراة، كان كلوب غير سعيد بالمكان الذي أوقف فيه حكم الفيديو المساعد الفيديو للتحقق من وجود تسلل، حيث تم تعادل خط لاعبيه المهاجمين.

وقال كلوب لـ"بي تي سبورت" عن هدف التعادل لماديسون: "تلقينا هدفًا، وهو هدف صعب حقًا. أعلم أننا تناقشنا كثيرًا بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد، لكنني أعتقد أننا جميعًا نتفق على أنها كانت نقطة تحول في اللعبة".

وأضاف: "لقد رأيت الهدف عدة مرات.. بالنسبة لي ، يبدو الأمر وكأنه تسلل واضح لأنه يجب أن يلمس الكرة، فهذه هي اللحظة التي يكون فيها التسلل نعم أو لا".

واعتبر كلوب أن "الهدف الثاني هو سوء فهم. تحدثنا من قبل عن التعود على بعضنا البعض - اعتدنا على بعضنا البعض حتى حدث الهدف. نعم، كانوا متقدمون علينا بهدف واحد... ولكن على أرض الملعب لم يكن ذلك واضحًا، كنا الجانب الواضح المهيمن".

قد يكون من السابق لأوانه الإشارة إلى أن ليفربول في أزمة، لكن من غير المرجح أن تصبح الأمور أسهل بكثير مع المباريات الصعبة ضد ليبزغ ومنافسه اللدود إيفرتون.