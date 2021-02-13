بعد الهجوم الذي تعرض له.. تضامن ودعم كبيران لمهاجم الأهلي المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد الهجوم الذي تعرض له نتيجة إهداره ركلة ترجيحية أمام نادي بالميراس البرازيلي في مباراة الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، هب عدد من اللاعبين والجماهير المصرية للدفاع عن مهاجم الأهلي، مروان محسن، وتقديم الدعم المعنوي له.

فبعد أن كان يتعرض اللاعب لهجوم حاد بسبب قلة معدله التهديفي محليا وقاريا، جاء إهدار ركلة الترجيح ليكون سببا إضافيا لمهاجمته بالنسبة لبعض الجماهير رغم نجاح الفريق المصري بحسم برونزية مونديال الأندية لصالحه.

ونشر عدد من لاعبي الأهلي منهم القائد محمد الشناوي والمهاجمين محمود كهربا وحسين الشحات، رسائل دعم لمحسن عبر صفحاتهم على موقع الإنستغرام، ليقوم الأخير بإعادة نشر هذه الرسائل عبر صفحته الخاصة.

ويعد مروان محسن واحدا من أكثر اللاعبين المصريين تعرضا للانتقادات وهجوم الجماهير حين يلعب مع المنتخب ومع النادي الأهلي على حد سواء، إذ يعتبر قطاع من الجماهير المصرية أنه ليس بمستوى قيادة هجوم "الفراعنة" وفريق "القلعة الحمراء".

وكان قد سجل محسن 7 أهداف الموسم الماضي في الدوري المصري الممتاز في حين لم يسجل أي هدف في الموسم الحالي حتى الجولة الـ11، ما دفع الأهلي للتعاقد مع المهاجم الكونغولي- الزامبي، والتر يواليا، قبل شهر، والذي شارك أساسيا أمام الدحيل القطري في المونديال.

وعانى منتخب مصر في مركز رأس الحربة منذ اعتزال نجومه السابقين مثل عماد متعب وعمرو زكي وأحمد حسام ميدو.

وفيما يلي بعض رسائل الدعم لمروان محسن:

بتمنى لو في انتقاد لحد في وقت من الأوقات انه ميكنش بكلام قاسي ويكون النقد بناء.. في ناس كتير بتجتهد وبتكون ليهم سقطات فبلاش ندوس على الجرح اكتر🙏 الرحمة حلوة❤ كلنا بشر محتاجين الدعم وبنتعب نفسيا من الضغط.. ربنا ينجح ويسعد الجميع وبالتوفيق لمروان في اللي جاي #ادعم_مروان_محسن

مروان محسن: ممكن اللاعب يتعرض لإصابات متتاليه او سوء حظ، لكن قسوه الناس ممكن تضاعف عليه الاصابه و سوء الحظ. مروان محسن :يمكن ميكونش افضل المهاجمين لكنه لاعب كبير. اجتهد فأصاب.. و اجتهد فأخطأ. خلونا رحماء ببعض #ادعم_مروان_محسن https://t.co/fj9ovYfwUI